小海獅誤入加州農用運河 專家傷腦筋

一隻小海獅最近困在一條穿過農田和北加州內陸地區的運河中。野生動物專家試著援救，小海獅卻刻意躲開，他們因營救不成而大為挫折。

美聯社和美國地方電台KCRA報導，海洋哺乳類中心（Marine Mammal Center）發言人陸里（Giancarlo Rulli）說，一名官員昨天上午在瓦卡維爾（Vacaville）看見這隻海獅並通知海洋哺乳類中心。

陸里表示，瓦卡維爾警察、消防人員和10多名海洋哺乳類中心人員試著從運河排水管救出小海獅，但努力了數小時卻徒勞無功。救援行動在昨天午夜時暫停，今天將重新展開。

目前無法得知這隻海獅如何進入這條運河。離小海獅被困地點最近的河流是北邊約50公里的沙加緬度河（Sacramento River）。海洋哺乳類中心專家認為，這隻小海獅可能是沿著河往上游，卻拐錯了彎，又順著連串農業用溝渠和水道，一路游到運河中。

陸里說，相信這是一隻年幼的雄性小海獅。它有些胖胖的，看起很健康，而且似乎很享受這次冒險之旅。（譯者：中央社周慧盈）1060316

(中央社)