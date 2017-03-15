配合鐵路高架化 中市府擬建停車場進出及道路打通
台鐵台中段鐵路高架化去年10月完成第一階段通車後，第2階段5個新車站預計2019年1月完成通車，市府建設局長黃玉霖表示，為讓第2階段順利通車，將追加1.12億元加速取得車站周邊用地，建置停車場進出口及道路打通等工程，讓火車站附近交通與景觀更完善。
「希望順利取得車站停車場進出口及道路打通的用地，消弭因鐵路阻隔造成的都市發展不均現象！」黃玉霖指出，鐵路高架捷運化是一座進步城市的指標和趨勢，鐵路高架化後改善交通、市容，提升生活品質與改善都市環境，市府全力協助交通部推動計畫，完整發揮車站功能，達到都市縫合的全方位發展。
市府因應鐵路高架化後，第2階段通車的部分車站，必須徵收停車場單側出入口，以及經過鐵路用地範圍外的道路用地等，建設局今年提出須追加預算1.12億元配合相關工程。
「台中都會區鐵路高架捷運化計畫」北起豐原站北側1.9公里，南迄大慶站南邊1.4公里，全長21.7公里，除將現有5座車站改建為高架車站，第2階段車站工程增建栗林、頭家厝、松竹、精武及五權等5座高架通勤站，其中大慶及松竹站，將與台中捷運綠線共站轉乘，結合軌道運輸路網。
(中時)
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