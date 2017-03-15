作保80萬利息170萬？警緊急攔下男百萬存款
保安警察七總隊一大隊新竹警勤室主管曾仁國、警員蕭正功2員，昨日下午3時25分許在台銀新竹銀行營業廳共同擔服防搶勤務時，見60歲林姓民眾趕在銀行關門前5分鐘，快速衝進入銀行大門，拿著手機講個不停，口中一直默唸著「好、好、好；是、是、是」並不斷對手機報著「所在地名」及「現在位置」，員警直覺有異便上前關心瞭解。
林男表示要解除銀行定存提領100萬買車，但因現在已經很少人用現金買車，通常都是用匯款方式付款。但林男剛開始還不願配合，直說買車很急，一定要領現金。
在保七員警不斷左右勸說下，林男才透露當天下午接到了自稱是黑道陳姓角頭來電，說他兒子一年前替朋友作保借款80萬元，利上加利後的利息170萬元，一共積欠250萬元，現在朋友跑掉了，這筆錢得由他的兒子來還，且聲稱抓到他的兒子，如果當天不先交出100萬元，就要讓他的兒子斷手斷腳，看不到明天的太陽。
保七總隊員警研判是「爸爸救我」的詐騙手法，先商請銀行櫃檯任奇麗小姐暫時停止付款，並立即與兒子聯繫求證。經由電話確認，林母兒子正平安地在公司上班，成功化解一場騙局。
得知受騙的林男說，他生平第一次遇到這樣的狀況，第一時間沒辦法反應過來，尤其電話那頭傳來的哭喊求救聲又很像他的兒子，只好相信詐騙集團指示，並一路被以手機遙控至住家附近的銀行提款，且交代林先生遇到銀行查證要說是「買車用」，不可說是要「還債」。
(中時)
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