小王爺陳麗麗腦溢血猝逝 5要點防中風

腦溢血，也稱為出血性腦中風，通常是因為腦血管破裂導致，首要保健就是要預防高血壓，專家們提出五件非做不可的事。(圖/康健雜誌提供)

以電視劇「江南遊」飾演「小王爺」的資深藝人陳麗麗，14日一早因天氣太冷，因腦溢血送醫，晚間病逝於萬芳醫院，享年66歲。由於陳麗麗生前交代不氣切不急救，胞妹表示，她是在昏迷中過世，沒有痛苦。

腦溢血，也稱為出血性腦中風，通常是因為腦血管破裂導致。常發生在血壓過高的病患，腦組織的動脈血管承受不住而破裂，血液流入腦組織形成血塊，壓迫其他腦組織，嚴重者死亡或半身偏癱。這類出血性中風常見有腦組織內出血、蜘蛛膜下腔出血兩種。

除了出血性腦中風，缺血性（腦阻塞）中風也是常見的腦血管病變。當腦動脈血管硬化，管腔變小，血管內的雜質或血塊被血流沖落形成栓子，導致腦組織壞死及功能失調，就中風了。腦血栓症與腦栓塞症是這類缺血性中風的常見類型。

該如何預防出血性腦中風呢？最重要就是預防高血壓。曾任台北醫學大學校長許重義、現任中國醫藥大學生物醫學研究所講座教授的許重義教授就指出，一項國外流行病學研究，這項研究的受試者高達十萬人，長期追蹤結果顯示，當血壓每降低10個毫米汞柱（mmHg），中風的風險可減少一半。

因此，預防高血壓，專家們提出五件非做不可的事：

█控制體重

研究指出，體重每增加一公斤，血壓會上升1mmHg，保持適當體重格外重要。

貼心小提醒：適當體重的計算為體重（公斤）÷身高（公尺）的平方，得到的身體質量指數（BMI），在18～24之間，表示體重適當。

█少鹽

控制鈉鹽的攝取很重要。研究發現，鈉的攝取量過多時，會使水分滯留在體內，導致體內水分失衡，增加血壓與心臟負擔，罹患高血壓的比率相對提高。

█多喝水

攝取足夠的水分，減少便秘，否則排便時會因為用力而使得血壓上升，有人因此發生腦中風。建議多攝取蔬菜水果，增加膳食纖維，跟便秘說No。

多纖維、少油、少脂肪的飲食也能避免膽固醇過高。當高膽固醇與血液中的蛋白質結合，形成脂蛋白，再隨著血液循環滲入血管壁，逐漸沉澱使得血管變狹窄且形成動脈粥狀硬化，血壓也跟著升高。

█睡眠充足

長期睡眠品質差，血壓容易偏高，建議不要熬夜，減輕工作或生活壓力，設法讓自己夜夜好眠，睡眠良好就可使高血壓正常。

█不抽菸、多運動

「年輕人缺血性中風，九成以上有抽菸，」台北榮總神經血管病科主任胡漢華觀察，許多人年紀輕輕就中風，血管內亂七八糟，檢查沒有糖尿病或高血壓病史，一問，原來是老菸槍。

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(中時電子報)