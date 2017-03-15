山桐子結實纍纍 罕見白頭鶇也現蹤
山桐子結實纍纍，對許多野鳥是「擋不住的美食誘惑」，也吸引鳥友扛著大砲相機上山拍攝，退休老師謝有財說，這段期間大約記錄到10多種鳥類，就連罕見的白頭鶇也現蹤，為冷清的山上，增添熱鬧的生趣。
南橫公路利稻到摩天之間，滿樹通紅的山桐子，在乍暖還寒的初春，除了增添豐富的色彩以外，還因為鳥類的光顧，顯得生機盎然，從教職退休山桐子野鳥大餐廳上菜！南橫公路台東段鮮紅的的鳥友謝有財，一大早就在路旁架好相機大砲，獵取生態美景。
謝有財說，只要待上半天，就可以記錄到10多種鳥類，其中，黃腹琉璃是最主要的食客，光臨的次數最頻繁，另外還有五色鳥、白耳畫眉、赤腹鶇、冠羽畫眉等也是常客，偶爾會有青背山雀、繡眼畫眉、棕面鶯、灰喉山椒來串場，而最讓他驚喜的是平常罕見的白頭鶇。
白頭鶇雄鳥成鳥全頭白色，非常顯眼，是中高海拔稀有留鳥，為台灣特有亞種，因為族群量少，被列為2級保育珍貴稀有野生動物；謝有財表示，台中大雪山是拍攝白頭鶇吃山桐子的聖地，台東的鳥友不必跑那麼遠，就可以看到白頭鶇一波接一波光顧，快門按到手軟。
(中時)
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