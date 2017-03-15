北市社會局結合物流公司 設物資集散中心

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北市社會局開首例，與新竹物流簽訂協議，設置「物資集散中心」，未來遇有緊急災害時，由專業物流公司負責物資集散。今下午雙方進行物資集散中心演練。（社會局提供）

每當天災發生，災區總會湧入大量愛心物資。為讓物資的集散過程更加順暢，北市府先與民間合作設計「物資動態地圖」，方便民眾線上掌握各地需要的物資後，再加以「認領、捐助」，以免物資浪費；接著，市府也開首例與新竹物流簽訂協議，設置「物資集散中心」，未來遇有緊急災害時，由專業物流公司負責物資集散。

社會局社會救助科長蕭舒云表示，災害時，災民需要救助物資、其他民眾則會想捐助愛心，為了不要浪費資源，局內日前先與民間工程師合作，設計物資動態地圖，供需雙方可以直接在線上掌握有哪些物資需要認領，或是到哪裡領取。

繼3月1日至14日試營運物資動態地圖，社會局與新竹物流今也在花博爭豔館進行物資集散中心演練。蕭舒云說，未來如遇災情，專業物流公司就會投入人力與設備，包括幫忙點貨、入庫、撿貨、配送。

新竹物流專案負責人陳熾強進一步說明，災害發生時，場地環境會較平時更不便，因此昨天模擬的重點，著重在電力、網路訊號發生問題時，如何因應。例如為了設置物資集散中心，要先在全市挑選適合儲放物資的場地，其中花博爭豔館就是其一，需確保災害時，這些地點要能提供緊急發電設備，相關操作則採離線方式運作。

陳熾強表示，此次是首次與政府正式合作簽訂協議，未來只要有災情需要，就可以直接將人員、設備帶入物資集散中心。

(中時)