一把火燒出非法囤積農藥 毒液亂流竄

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秀水鄉一家工廠倉庫失火，燒出2公噸非法囤積農藥，危害環境生態讓人擔憂。（吳敏菁攝）

秀水的工廠倉庫失火，燒出2公噸非法囤積農藥，環保局廢棄物管理科要責成清運。（吳敏菁攝）

秀水鄉一家工廠倉庫失火，燒出2公噸非法囤積農藥，危害環境生態讓人擔憂。（吳敏菁攝）

一把火燒出非法囤積農藥的驚人漏洞，秀水鄉一家烤漆工廠，租用原回收車頭業者的廠房，14日凌晨失火，2公噸農藥瓶罐和塑膠包裝洩漏，流到附近農地和溝渠，附近住戶聞到噁心氣味快昏倒，看到堆積如山巴拉刈傻眼！質疑可以這麼堆嗎？要不要公告汙染範圍？

「太可怕了，回收場怎可堆農藥？」14日深夜大火，燒毀大量農藥，引起地方恐慌，粉末、液體到處流散，農民也擔心，巡田皮膚接觸，不知身體受得住嗎？義消前往救火，呼吸道、皮膚也感到不舒服，地方質疑，這樣合法嗎？火滅了就都不用管了！

環保局廢棄物管理科在災後第一時間趕赴現場，發現堆積農藥品項琳瑯滿目，包括：加保扶、巴拉刈、裕必松等，各式除草、防治蟲害藥劑，都已燒燬，考量業者要委託、簽約合法業者清運才不會造成2次汙染，限期4月28日以前完成整場的清運作業。

「不少瓶子都破了，會繼續流出來嗎？」附近住民很擔心，要求水質、環境採樣、檢測，不然，至少也要有農政單位提醒最近下田是不是要有安全防範措施。

根據統計，國內每年約200多人死於巴拉刈，農委會為強化劇毒農藥的管理措施，今年開始，農藥業者必須詳實紀載農藥數量和販售對象，農業處表示，初步調閱資料，業者並沒有申報紀錄，將前往勘查是否違反農藥管理法，依法予以裁罰。

(中時)