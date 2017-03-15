一把火燒出非法囤積農藥 毒液亂流竄
一把火燒出非法囤積農藥的驚人漏洞，秀水鄉一家烤漆工廠，租用原回收車頭業者的廠房，14日凌晨失火，2公噸農藥瓶罐和塑膠包裝洩漏，流到附近農地和溝渠，附近住戶聞到噁心氣味快昏倒，看到堆積如山巴拉刈傻眼！質疑可以這麼堆嗎？要不要公告汙染範圍？
「太可怕了，回收場怎可堆農藥？」14日深夜大火，燒毀大量農藥，引起地方恐慌，粉末、液體到處流散，農民也擔心，巡田皮膚接觸，不知身體受得住嗎？義消前往救火，呼吸道、皮膚也感到不舒服，地方質疑，這樣合法嗎？火滅了就都不用管了！
環保局廢棄物管理科在災後第一時間趕赴現場，發現堆積農藥品項琳瑯滿目，包括：加保扶、巴拉刈、裕必松等，各式除草、防治蟲害藥劑，都已燒燬，考量業者要委託、簽約合法業者清運才不會造成2次汙染，限期4月28日以前完成整場的清運作業。
「不少瓶子都破了，會繼續流出來嗎？」附近住民很擔心，要求水質、環境採樣、檢測，不然，至少也要有農政單位提醒最近下田是不是要有安全防範措施。
根據統計，國內每年約200多人死於巴拉刈，農委會為強化劇毒農藥的管理措施，今年開始，農藥業者必須詳實紀載農藥數量和販售對象，農業處表示，初步調閱資料，業者並沒有申報紀錄，將前往勘查是否違反農藥管理法，依法予以裁罰。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。