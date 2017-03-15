全台最大霧社櫻觀霧盛開 賞櫻遠眺雄偉高山
賞櫻熱潮還在延燒，號稱全台最大、樹齡約80歲的霧社櫻，在苗栗縣泰安鄉的觀霧遊憩區逐漸綻放約5成，但受到天候影響，今年開花時間略為延遲，預估5至7天後才是最佳賞櫻期，到時可欣賞到雪白流瀑般美景。
雪霸國家公園管理處觀霧遊憩區解說員彭文禮表示，據資深林務人員口述表示，林務局於1963年設立工作站時，這株霧社櫻就在現地，從當時其直徑約2、30公分，換算約樹齡約2、30年。
這株台灣原生種霧社櫻，到今年約80歲，直徑直逼80公分、樹高近15公尺。不過有另個說法指1920年代就屹立至今，並無具體考證，但資料顯示它是全台最大，有如遊憩區地標，每年3月也吸引絡繹不絕的賞櫻人潮。
霧社櫻分布在中部中海拔山區，每年3月上旬左右開花，整株一片雪白就像流動瀑布，壯觀而美麗，花期維持約2周，眼尖的遊客還發現前方就是山友熱愛的聖稜線，當花兼看山，但今年天候影響，估計5至7天後才是盛開期。
霧社櫻以發現地命名，有台灣第一櫻美稱，花朵雪白卻很小，惟日據時代被以日本櫻花大量更替，偌大的霧社櫻更形珍貴。
(中時)
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