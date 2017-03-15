「給我錢！」性侵前科犯專找落單女討錢
新北市雙和地區捷運站近來出現1名怪異男子，四處向落單年輕女子伸手要錢，遭拒後還扯女子衣角說：「好嘛！美女，給我100元嘛！」怪異行徑嚇壞不少女性並向警方報案，警方循線將男子約談到案，發現他竟有性侵前科，但因無明確事證證實他騷擾或有其他不法行徑，訊後請回。
警方調查，24歲詹姓男子近來在雙和地區各捷運站出沒，見有落單年輕女性，便上前伸手要錢，有民眾貼上臉書提醒女性民眾注意，但並未有人向警方報案遭到騷擾或侵犯。
詹男12日晚間又出現在捷運永安市場站出口，戴口罩向1名年輕女子要錢，遭拒絕後竟又拉著女子衣角說：「美女，給我錢嘛！100元就好！」女子不滿被糾纏向站務員投訴，站務員立刻報警。
員警趕至現場，詹男辯稱他從苗栗來台北，因為沒錢回家才向路人借錢，但警方依姓名、年籍資料查詢後，發現他是轄區治安人口，而且還有多次性侵前科，雖然懷疑他在捷運站四處借錢的動機不單純，但因無明確事證，訊後請回。
據了解，詹男5年前曾在台北火車站隨機搭訕，順利拐騙1名16歲少女回到住處性侵得逞，並要求少女洗澡滅證，還偷走少女打工所得1萬4千元；少女家屬發現後報警，詹男先辯稱兩情相悅，後又改口說是酒後亂性，遭警方依妨害性自主罪移送法辦，如今又在雙和地區捷運站四處借錢搭訕，警方表示將加強巡邏，保障民眾安全。
(中時)
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