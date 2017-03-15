傳遞理解與接納 「愛奇兒」單車環島抵達台東
「父母先走出來，孩子才有希望」，8名身心障礙兒的爸爸與1名身心障礙兒組成的「愛奇兒」單車環島隊伍，今天抵達台東，縣府社會處與縣內多個身心障礙團體陪騎，天使心家族社會福利基金會董事葉果說，希望透過單車環島傳遞「認識、理解、接納、友好」的理念。
身心障礙兒的家人也須要被關懷、了解，天使心家族社會福利基金會以服務身心障礙者的家長及手足為主，以單車環島「友好Taimwn」型態，號召各縣市政府成為愛奇兒家庭的友好城市，繼台北、桃園、台中、台南、高雄後，台東是第6站。
單車隊今天聚集在台東縣政府前廣場，由副縣長陳金虎為隊員披上運動毛巾表達祝福，並簽署友好聲明後，與縣內多個身心障礙團體在市區內陪騎一段，繼續往花蓮前進。
隊員中的身心礙障兒爸爸簡禧年說，父母走出來，孩子才有希望，因為大家的陪伴，讓他們有勇氣走下去，這一路走來，體會到一般家庭對身心障礙家庭的認識、理解、接納及友好。
天使心董事葉果表示，該基金會每年3月第3個星期六舉辦「336愛奇兒日」，宣導一般家庭對身心障礙家庭的了解與接納，今年邁入第8屆。
(中時)
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