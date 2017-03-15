北市鄉土教育中心 展北管歷史

台北市老松國小二年級學生參觀特展。（鄉土教育中心提供）

台北市鄉土教育中心、老松國小、萬華社大共同主辦「艋舺文化北管綺響」特展，即日起到4月2日在鄉土中心展出，展品包括清代、日治時期一直到戰後的北管樂器與歷史。

北管是台灣傳統音樂中主要的樂種之一，在早期農業社會中，深受民眾的歡迎，可說是當時的「流行音樂」，除了職業劇團形式的「亂彈戲」，也有業餘的「子弟軒社」。

在艋舺地區的軒社，發跡於剝皮寮歷史街區內，其中，艋舺青山宮靈安尊王遶境文化中的駕前護衛「艋舺義安社」較為知名。此次特展內容，從傳統北管表演藝術的介紹開始，同時呈現義安社早期影像記錄和史料文物，以及讓民眾瞭解軒社與艋舺青山宮間密不可分的關係，共同述說艋舺文化的綺麗和響亮。

例如擁有百年歷史的「大幅旗」，以純手工刺繡製法製成，旗面中繡著九條金龍，象徵著當時軒社財力與實力的展現；兩面民國50年代的「金龍三角旗」，採全手工刺繡製法，繡工精美，使用於廟會踩街隊伍的最前面（頭旗），為代表軒社的旗幟，而在當時旗幟的大小也象徵該社舉足輕重程度，所以名門望族也會以旗幟作為贈與軒社禮物。

此外，北管子弟在出陣隊伍最前方，通常會有兩個「紗燈」，並書寫團體名稱，象徵著陣容的門面，而紗燈常見於北管子弟故又稱「子弟燈」，另因紗燈外形狀似蓮霧又稱「蓮霧燈」，也在這次展出之列。

鄉土教育中心表示，18日（週六）下午2時至3時，將有一場「傳統重金屬音樂」欣賞活動，以數種樂器演奏出屬於臺灣傳統音樂之美；18日上午10時半至12時「艋舺文化探秘」導覽活動，也歡迎民眾報名參加，詳情請上鄉土中心官網，或電話2336-1704江老師洽詢。

(中時)