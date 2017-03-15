勞動部邀專家 分享VR產業趨勢
此次主打VR專區的「2017屏東地區就業博覽會」即將登場，為讓求職者提前了解VR(虛擬實境)產業趨勢，勞動部屏東就業中心今天邀請虛擬實境體驗館執行長周代耀到中心演講。他說，VR技術將貼近民眾生活，此次勞動部將在現場設置的「VR看見職場區」，就是VR生活應用最佳範例。
勞動部屏東就業中心主任翁素足表示，屏東就博會將在18日上午9點至中午12點半於屏東縣立體育館登場，首度結合VR技術，以屏東10家公司廠房為背景，民眾只要戴著虛擬實境眼鏡，猶如進入虛擬空間，可360度環看職場環境。
周代耀說，VR簡單來解釋就是透過外在設備進入網路世界，藉此創造身歷其境效果。這1、2年來，在科技進步下，VR軟硬體設備升級速度驚人，例如原本只侷限1人體驗，如今就升級到可多人同時體驗。硬體設備則朝輕薄短小發展，民眾甚至可在操作當下，藉由其他硬體設備的輔助，提升體驗品質。
放眼全球，目前運用VR技術的產業多，包括電玩遊戲、影視娛樂、工程、觀光旅遊、醫療、軍事、教育等。在台灣方面，已經有企業提出「VR教育訓練」，要藉由現場模擬效果，教導員工操作數千萬元機台。
房地產方面，有業者腦筋動得快，打算運用VR紅外線體感定位技術，讓客戶走進樣品屋後，可藉由VR設備的操作，更換不同裝潢，提升交屋率；也有博物館打算將導覽業務結合VR技術，讓民眾可更深入了解文物歷史淵源。
在花蓮擔任代課老師的39歲李姓男子聽完演講後指出，近期為追求穩定收入來源，毅然辭職，目前準備國考中。認為VR產業夯，可運用層面很廣，未來他若順利上榜，可將VR技術與文化相關內容結合，帶給學子更豐富的教學內容。
(中時)
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