及早救智 屏基在7-11開初篩站
屏東基督教醫院表示，有7成5失智民眾沒有及早就醫，錯過治療，屏基與7-11合作「好鄰居健康教室」，在7-11門市進行失智症衛教及初篩，再由屏基照顧團隊接手個案。
屏基與7-11合作「及早救智」計畫邁向第3年，在7-11門市舉辦「好鄰居健康教室」，以趣味互動的方式進行失智症篩檢衛教、用藥安全、營養餐食等活動，今年將在屏東縣33個鄉鎮市的7-11門市及各社區據點舉辦超過百場，偏遠地區更有「OPEN小將行動服務車」上山下海為民眾服務。
屏基表示，臨床經驗發現，有75%的初篩異常的個案未能及時接受診斷治療，多因家屬在外地工作或沒時間、住家離醫療機構太遠、就醫流程太複雜或對失智症嚴重性了解不足等因素，以致於無法及早確診是否罹患失智症，及早治療。
7-11表示，今年藉由「把愛找回來」零錢捐資源的支持，除了協助屏基組成「失智症整合照顧團隊」首創「失智症整合照護服務模式」外，也持續運用在地門市的可近性與屏基合作深入偏鄉。
屏基表示，屏基特別開辦記憶門診並整合簡化檢查流程，讓民眾1次做完所有檢查，最多讓民眾到醫院2次即可確診，大幅縮短確診時間，得以及早治療，再結合屏基作為屏東長照2.0點的A級社區整合型服務中心，即時提供家屬長期照護服務，進而達到「預防-發現-照顧」服務模式的及早救智目標。1060315
(中央社)
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