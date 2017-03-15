清明掃墓 宜蘭蘇澳推10大便民措施

宜蘭縣蘇澳鎮公所今天說，清明節將屆，鎮公所今年將推出10大便民措施，其中包含首度開辦「免費掃墓專車」，還有「掃墓便民服務QR-CODE」。

蘇澳鎮長陳金麟說，鎮內共有隘丁、聖愛、頂寮、永春、港邊及東南澳等6處傳統公墓，總面積18公頃。為因應每年農曆過年後到清明節前的陸續返鄉掃墓人潮，公所已發包請廠商完成傳統公墓主要除草工程。

鎮公所表示，為提供民眾祭祖最佳服務，這次推出的10項便民服務措施包含全墓區僱工除草，首度建置「掃墓便民服務QR-CODE」、掃墓專車勁好行、機動除草隊加值服務、成立便民服務站（免費提供溼紙巾、礦泉水、棉手套、除草小鐮刀、便利雨衣）、設置簡易廁所、行動水車、設置臨時停車場、簡易護理站，紙錢集中焚燒送好禮等10項創新服務。相關服務資訊可在鎮公所網站查詢。

此外，「掃墓便民服務QR-CODE」，現在只要以手機於鎮公所網站掃描一下相關的二維條碼，或屆時於墓區掃描，即可顯示各項便民服務訊息，包括免費接駁專車行駛路線、班次、交管路段，還有屆時墓區周邊的相關服務站及廁所等資訊，讓掃墓民眾按圖索驥，一目了然。

鎮公所說，由公所租用民間的20人座掃墓專車將在4月4日上午6時30分起，自南方澳進安宮發車，停靠鎮公所、鎮立圖書館、隘丁公墓、馬賽農會、社福大樓等路線，提供往返免費接駁服務。詳細班次時刻表可在公所網站或以「掃墓便民服務QR-CODE」查詢。1060315

(中央社)