馬英九涉洩密遭起訴 邱太三：尊重司法

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我要評比

前總統馬英九被控教唆洩密昨天遭起訴，法務部長邱太三今天表示，尊重司法。

媒體報導，法務部長邱太三3年前擔任亞洲大學副教授接受媒體採訪時，就預言馬英九主動找檢察總長刺探偵查中祕密，已構成教唆洩密罪，「不是洩密罪共犯，就是教唆犯」，結果邱太三擔任部長不到1年，北檢就起訴馬英九。

邱太三今天下午在媒體茶敘時被問到此事，邱太三態度低調，僅回應「尊重司法」。1060315

(中央社)