北科大校園徵才博覽會 逾百企業搶人才

北科大今天舉行徵才博覽會，上百家企業參與、釋出逾5500個職缺。北科大表示，學校全面落實校外實習，打造畢業即就業的無縫接軌，提昇學生求職優勢。

台北科技大學今天舉行校園企業徵才博覽會，今年共110家企業參與，釋出超過5500個工作機會，除了億光、晶碩光學、台北捷運、鴻海、台達電、台積電、台塑等大型企業，近年來金融科技（FinTech）發燒，王道銀行(O-BANK)、台新金控也祭出高薪延攬能手。

北科大表示，根據雜誌近幾年企業最愛大學生調查，北科大均名列前茅，深獲業界肯定，而學校近3年畢業生流向統計，北科大學士畢業生平均薪資約35K，機電和冷凍科系甚至有40K，碩士畢業生平均薪資約45到50K。

今年北科大三度偕同教育部、勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署辦理校園徵才博覽會，北科大代理校長黎文龍分析，今年職缺類型以儲備幹部、軟硬體研發工程師或機電整合人才為大宗，符合教育部技職教育再造計畫走向，而北科大也全面落實校外實習為畢業門檻，打造畢業即就業的無縫接軌特質，幫助學生在求職發展上取得優勢。

今年徵才博覽會，不少企業廠商派出北科校友，向學弟妹介紹解說。北科大電機所校友王泰隆，目前任職於科技公司工程師一職。多次參加博覽會的他也表示，許多企業光從名稱看不出在做什麼，建議即將畢業的學弟妹，可多蒐集有興趣企業的資料，有任何疑問都可在徵才博覽會或說明會中詢問廠商，了解該企業廠商的狀況。

除了徵才博覽會外，北科大指出，3月20日至3月30日也將接續舉辦23場次徵才說明會，包括股王大立光電、車美仕、華航、偉創力等企業都會參加徵才，提供學生多元且優質的就業選擇。1060315

(中央社)