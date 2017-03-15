台7甲宜蘭南山段施工 20日起交管

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公路總局今天說，台7甲27.2公里處（宜蘭大同南山段）因上邊坡不穩，3月20日至4月30日將進行刷坡，施工期間白天實施交通管制，每整點放行10分鐘，呼籲上山遊客配合。

公路總局第四區養護工程處說，台7甲27.2公里處上邊坡從去年起因受連續颱風影響，邊坡出現不穩情況。為顧及道路安全，3月20日至4月30日將施工刷坡。

工程處表示，在施工期間的白天將進行交通管制，每日上午7時到下午5時，每整點放行10分鐘（例假日不管制），屆時請上山的民眾或前往台中武陵農場的遊客配合現場交管人員指揮通行。1060315

(中央社)