馬英九洩密案移審北院 首開放分案流程

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前總統馬英九遭起訴；台北地院今天以電腦抽籤完成分案，將由承審「夜店殺警案」的法官唐玥審理此案。北院表示，為顯示審理程序公開透明，今天首次開放分案流程。

這起教唆洩密案，源於最高檢特別偵查組民國102年偵辦民主進步黨籍立法委員柯建銘、前立法院長王金平疑涉關說案，案件未偵結時，前檢察總長黃世銘8月31日、9月1日向馬英九報告，馬英九再指示黃世銘於9月4日向前行政院長江宜樺、前總統府副秘書長羅智強報告，整起事件衍生馬、王的「九月政爭」。

此案今天移審到北院，並於下午進行電腦抽籤分案，由繼股法官唐玥中籤。

北院行政庭長廖建瑜介紹，依據北院刑事庭分案要點，此案為社會矚目案件，法定本刑最重是3年以下，因此分為「矚易字」，承審法官將獨任審理，不組合議庭。

廖建瑜說，以往電腦抽籤分案並不公開，但因本案為矚目案件，為顯示審理程序公開透明，今天首次開放分案流程。1060315

(中央社)