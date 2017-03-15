法國部分地區管很寬 欲強制工地說法語

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法國法蘭西島地區議會通過「莫里哀條款」，也就是強制公共工程的工地只能說法語，除了安全考量，也有助鼓勵聘用法籍勞工。已有數區通過這項條款，但也有人質疑涉及歧視。

法國新聞電台（France Info）報導，法蘭西島（Ile-de- France）區域議會於9日提出一套鼓勵中小企業加入公共工程市場的計畫，其中就有這項「莫里哀條款」（Clause Moliere）。

莫里哀（Moliere）是法國最受推崇的劇作家之一，他的地位之高，連法語都被稱為「莫里哀的語言」。

根據這項條款，公共工程工地將不能聘用不會說法語的勞工，除非工地配備一名翻譯人員。

這項條款若落實執行，除了確保語言上能避免誤解及其衍生的勞動意外，也將促使工地優先聘用法國勞工，減少未加入法國社會保險的外籍勞工。

有人質疑這項條款對競標企業的國籍有歧視嫌疑，還涉及保護主義，既不合法，也不合歐盟規定，要求經濟部及財政部定奪，目前還在研究中。

法國已有好幾個大區通過「莫里哀條款」，包括羅亞爾河大區（Pays-de-la-Loire）、諾曼第大區（Normandie）、上法蘭西大區（Hauts de France）等。1060315

(中央社)