限韓令 河正宇與章子怡合作告吹

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南韓演員河正宇所屬經紀公司今天透露，河正宇原本將與中國大陸演員章子怡合演中國電影「蒼崖」，但因簽證問題最終告吹。限韓令升級，韓星在大陸難有演出與活動機會。

中國發布「限韓令」之後，南韓藝人在大陸進行演藝活動變得困難重重。大部分中韓合作的電影、電視劇、綜藝節目等都被中斷。

南韓媒體報導，電影「蒼崖」原計劃在今年上半年開鏡，但受到中國反對南韓部署終端高空防衛系統而採取「限韓令」的影響，河正宇的簽證遲遲發不下來，迫使他無法參演這部電影。

早在開鏡之前，匯集中韓兩國大牌演員的「蒼崖」備受外界矚目。河正宇也在接到中國的邀約後，積極準備。然而，河正宇至今沒有獲得中國簽證，因此無法赴當地拍攝。

儘管電影製作組為解決河正宇簽證問題，進行多方溝通，但至今仍無進展。

南韓「亞洲經濟」指出，河正宇所屬經紀公司也向媒體透露，「（河正宇）無法獲得前往中國大陸的簽證，因此不會參演『蒼崖』。近期，河正宇將專注於韓國電影的拍攝。」

目前河正宇正在拍攝電影「與神同行」，還考慮演出電影「1987」、「PMC」、「安德烈金」、「首爾」等。1060315

(中央社)