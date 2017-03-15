川普會習近平 紐時：風景很美問題很多

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平即將首度會晤。紐約時報指出，雖然當地風景宜人，但從雷根政府以來，中美關係從未如此複雜與冷淡，兩人要面對的問題很多，也可能造成新裂痕。

美國媒體報導，川普計畫邀請習近平在4月6到7日到他位於佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）的寓所作客，舉行高峰會。這是川普上台後首度與習近平會晤，全球兩大強權領袖將談什麼，國際高度關注。

紐約時報今天指出，儘管馬阿拉哥莊園宜人的微風和寧靜的景色對他們很有好處，但美國在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德）的決定、川普在競選時威脅要啟動的貿易戰，以及南海與台灣局勢的升級，都可能會在兩人之間造成新裂痕。

川普與習近平在哪裡會晤引發的爭論，顯示這種潛在的焦慮。美國官員表示，中國官員強烈要求在川普的私人度假村會面，因為會比在白宮更加輕鬆與非正式。同樣重要的是，這能降低兩位領袖簽訂任何協議的壓力，因為在當前形勢下，要簽訂協議可能不太現實。

報導也引述專家的話表示，儘管中國大陸頻頻抱怨，但相較於貿易以及南海領土要求所導致的衝突升高情勢，薩德反導系統可能只是暫時性的麻煩。

此外，川普政府預計加強對台軍售的姿態也肯定會激怒中國大陸。如果川普政府對台軍售，將使人想起川普過去一些打破傳統的決定，包括接聽台灣總統蔡英文的電話，並公開質疑美中關係的基石「一個中國」政策。

歐巴馬政府時期亞洲事務高級官員麥艾文（Evan S. Medeiros）就表示，中美之間的分歧比柯林頓或雷根政府的前幾年還要深。

他指出，中美各自的國內政治壓力讓局勢變得更加複雜。習近平正在為今年秋天的中國共產黨第19次全國代表大會作準備，想要加大對權力的掌控；川普競選期間強硬反中，指責中國大陸是貨幣操縱國，揚言要對中國大陸進口品徵收45%關稅，也面臨來自國內壓力。1060315

(中央社)