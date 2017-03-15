老婦跌倒一度昏厥 警褲沾滿泥救援

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苗栗縣南庄鄉一名82歲老婦雨後外出巡視菜園，行經田邊因田埂泥濘濕滑，不慎面朝下摔落一度昏厥，所幸警方獲報迅速趕往救援，救回一命。

苗栗縣警局頭份分局今天指出，南庄鄉南富村82歲黃姓老婦，日前外出前往菜園巡視，行經南員道通往南富社區旁的稻田邊，因下雨過後田埂泥濘，老婦不慎摔落農田。

老婦整個人面朝下摔落稻田，本身又患有高血壓，一時昏厥過去，當時因鋒面過境又濕又冷，所幸有民眾路過報警求救，南埔派出所員警也隨即趕赴現場，否則後果不堪設想。

警方指出，員警抵達現場後，連忙將老婦自田中救起並頻頻呼喚，老婦人才逐漸恢復清醒，所幸身上並明顯外傷；員警顧不得自身褲腳也沾滿汙泥，仍先護送婦人返家，並請鄰居協助先幫婦人清洗身上汙泥，同時通知家屬返家照料。

黃姓老婦家屬事後對於路過民眾及員警及時熱心相助，十分感激，頻頻感謝及時救回老婦一命。1060315

(中央社)