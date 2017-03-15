CNN白宮封殺　李克強記者會搶眼提問

中國大陸國務院總理李克強今天召開本屆5年任期最後一次記者會，頭一個就讓美國有線電視新聞網（CNN）發問，不禁令人莞爾，CNN在太平洋兩岸受到的待遇，怎麼差這麼多？

美國總統川普上台後首場記者會槓上CNN記者的畫面，讓全球印象深刻。如今，CNN甚至成為白宮記者會的拒絕往來戶。今天，李克強的年度中外記者會第一個點名CNN發問，與美國白宮態度大相逕庭。

在整場顯得平淡無比的記者會上，李克強最直白的表態，也就在這第一個關於中美關係問題的答覆中。他特意引用外國智庫、而非北京自家的文章說，若中美發生貿易戰，「首當其衝的是美資企業」。

李克強說這句話，口氣不重，但借用外國智庫的話說出口，很明顯地是在美國國務卿提勒森到訪北京前警示美國，如果要打貿易戰，先吃虧的可不一定是陸資企業。聽在銜命前往北京的提勒森和後方的白宮耳中，涵意再清楚不過。

除中美關係外，涉台政策一向是每年總理記者會上最受台灣各界重視的議題。今年，主持人直到倒數第3個問題才點到台灣媒體，排序較以往大幅靠後。在十分計較排序的中國大陸官式場合中，這一變化似乎顯得有些微妙。

李克強這場記者會，可說是在四平八穩中落幕，包括涉台議題在內，完全符合北京平日表達的基調，沒有什麼驚奇與意外。

像是近來最受關注的朝鮮半島問題，李克強除了加上一句「誰也不願意自己的家門口整天鬧個不停」外，其他的回答內容，在中國大陸外交部平日的記者會上都聽得到。

至於中國大陸內政問題，李克強的回答也大致不脫官方平日的基調。像是要通過如調降網路費、電費、物流成本等措施，力爭今年減稅降費能達人民幣1兆元，便有藉由這場記者會作政策宣示的意味。

當然，李克強的手勢，仍是媒體搶拍鏡頭的焦點；而他藉由反問外媒諸如「中文在哪裡學的」的問題，展現輕鬆的一面。而當被他反問的日本記者回答，「在北京學的，但在台灣待過，可能有台灣腔時」，引來不少笑聲，頓時沖淡了這名記者詢問朝鮮半島問題的嚴肅性。1060315

(中央社)