澎湖國家風景區管理處強化旅遊安全作為

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為增進來澎旅客旅遊安全環境，迎接旅遊旺季，並配合交通部觀光局自今年起，每年3月的第3週(本年度為3月13日至18日)推動「旅遊安全宣導週」工作，澎管處將著重水域活動安全、及緊急救難應變處理機制，持續強化推動各項旅遊安全作為。

澎管處為維護旅遊安全，在澎湖觀光旺季前積極整備推動安全宣導及管理措施如下：

水域活動安全研習方面，發布辦理「浮潛指導員訓練」及「水上摩托車安全教育研習」課程及報名資訊，3月14日起開始受理報名。

加強水域安全宣導方面，於3月15日召開水域遊憩活動業者座談會，宣達經營水域遊憩活動相關法令、服務品質及緊急應變作為等事項，提升安全知能。

規劃北寮陸連島管制措施方面，為保護生態環境及遊客安全，於3月15日召開「北寮至赤嶼陸連島(摩西分海)區域活動管理措施」說明會，並發布新聞稿，同時著手委託辦理遊客活動監測及生物資源調查，依據調查結果採滾動式檢討該區域之管理措施。

建置水域遊憩活動安全設施方面，3月13日邀集澎湖縣政府、馬公市公所、海巡等機關及村辦公室、社區發展協會，辦理嵵裡及山水沙灘水域遊憩活動範圍界標設置現勘會議，與地方取得共識，加強分區活動辨識及安全性。

維護景點警告及救生設施方面，將加強檢視及巡查岸際警告、公告牌誌及救生設備，以維護景點遊憩安全。

強化緊急應變處理機制方面，將針對「火場逃生應變、CPR、AED」等面向，加強處本部及各遊客中心一線同仁進行訓練及透過實地或電話抽測處本部假日及各遊客中心服務人員意外事故應變及通報作業程序。

澎管處呼籲，提昇遊客旅遊安全，建立安心旅遊環境，營造澎湖優質觀光服務形象，需要大家一起努力，並可參考交通部觀光局日前發表的啟動「旅遊安全宣導週 安心旅遊 你我一起來」內容。

(中時)