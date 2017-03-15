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義守大學助理教授曾妮雅獲內政部移民署頒「梅花卡」，表彰她對台灣教育的奉獻(記者林雅惠翻攝)

義守大學「國際觀光餐旅學系」伊朗籍助理教授曾妮雅 ( Dr. Jamnia Mojdeh ) 15日獲內政部移民署副署長鐘景琨頒發外僑永久居留證「梅花卡」，表彰曾妮雅對台灣教育的奉獻，希望她能長期留台，造福杏壇。

義守大學表示，曾妮雅曾居旅伊朗、英國、賽普勒斯、臺灣等地，求學、工作及任教資歷豐富，擁有德黑蘭觀光局觀光技術管理培訓結業證書、伊朗領隊培訓結業證書、乘客票務培訓證書等，並著多本書，豐富多元文化經驗，在授課方面能增進學子的國際觀。

副署長鐘景琨表示，申請「梅花卡」的條件，不受在臺居住長達5年以上限制，期待未來能吸引招攬更多國際專業人才來臺定居、工作及學術交流；曾妮雅是鑽研資訊科技對旅遊業行銷的專業人才，希望藉此能讓曾教授留臺居住，培養觀光英才，提升臺灣觀光、文化及經濟發展。

義守大學指出，曾妮雅於2010年受聘於義守大學「國際觀餐學系」，她所教授的跨文化與人際交流 課程，以及為學生安排不同的實地考察或演講嘉賓，強調課程實作，曾獲義守大學「創新教學獎」、「傑出教學獎」與「優秀導師獎」等。

義守大學校長蕭介夫表示，去年義守大學國際、觀餐及管理三學院同時通過AACSB國際商管認證，與許多單位及海外學校等建立密切交流合作關係，加上義大境外生及外籍師資眾多，「梅花卡」可望造福許多有志在臺從事教育或外籍專家學者。

(中時)