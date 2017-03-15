高市果菜市場自救會提行政訴訟 徵收無效部分敗訴
高市果菜市場不義徵收自救會侯姓等26人，不滿市府漠視住戶權益而強拆，提起行政訴訟；高雄高等行政法院15日宣判，認為侯等人請求確認徵收無效部分，非行政處分判敗訴，另該案當時未層報有權責省政府，卻由內政部呈轉行政院核定，程序不正確部分，認侯等人有理，但市府也表達已層報，此事非本院依法得審究事項。
高市果菜市場用地徵收，延宕40多年無法解決，北側用地原徵收及承租戶拉布條抗議，並痛批市府沒協調，就要強制拆屋，委任律師打行政訴訟；但市府農業局則說徵收合法、執法有據，農業局也允諾持續與住戶溝通，盼速完成一棟結合滯洪功能的嶄新果菜批發市場，一併開闢道路打通十全路與覺民路，預估2018年底完成。
不過，不義徵收自救會提出訴求，包括撤銷徵收、重辦重劃，落實政府既定政策減半發返並成立專案小組辦理；一行人去年8月在高雄高等行政法院召開「停止執行強拆」案的準備庭前召開記者會，希望透過司法還給住戶公道。
高雄高等行政法院審結指出，侯等人請求「確認被告市府1972年7月11日公告核准徵收處分無效」及「確認被告市府2016年5月11日公告執行徵收處分無效」部分，因請求確認無效部分，均非行政處分，且無行政程序法所定無效事由，則提起確認行政處分無效之訴，為無理由，駁回訴求。
另侯等人請求市府應將原告住戶申請收回被徵收土地，移送內政部逕行核定部分，法官指出，因市府在1982年11月19日未依法將本申請案層報有權核定的台灣省政府，卻報請內政部呈轉行政院核定，其處理程序已不正確部分，則判處侯等人勝訴。
(中時)
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