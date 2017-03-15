防止宵小覬覦蒜頭 虎尾警Line成立防竊群組

目前時節進入蒜頭採收期，為防止宵小覬覦，虎尾警分局鹿寮派出所長張添財利用Line軟體，邀請轄區蒜農與鹿南、鹿北守望相助隊，共組「鹿寮警護蒜族」，針對蒜頭田及倉庫啟動安全維護巡邏勤務，藉由Line群組達成資訊交流防竊及打擊犯罪，以提高農民防竊意識，確保財產安全。

蒜農表示，Line群組可即時且1次聯繫許多人，若發現可疑人物出沒蒜田，可以馬上通知其他農民與警方，就近到場了解情況，大家一起動員互相關照，有極佳的防竊與遏阻效果，警方用心為民服務，大獲好評。

(中時)