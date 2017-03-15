綠島油汙染 已清除485公斤

我要評比

環保署與台東縣環保局所組綠島海域遭不明來源之海洋油汙染事件應變中心，至今天中午12時，動員105人次、巡防艇3航次，清理含油垃圾及油污共約485公斤。

應變中心表示，自應變作業以來，累計已動員411人次、清理2492公斤含油垃圾及油汙。

另外，海巡署岸巡隊也於綠島全區域進行岸際油汙染勘查作業，已無發現新增油污汙區域及油汙染物；幾日來海巡隊持續於海面汙染巡查，也並未發現海面有油汙情形，汙染地圖已大致明朗。

應變中心表示，為盡速回復綠島海洋環境，環保署將全力協助台東縣政府，也呼籲民眾在除汙作業期間勿靠近汙染區域，以維護自身安，全並避免造成2次汙染。

(中時)