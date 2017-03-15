富邦悍將開幕週　王力宏、范瑋琪接力開球

王力宏將擔任富邦悍將隊史首位開球嘉賓。(富邦提供)

富邦悍將將在 3 月 25 日年度開幕戰當天，邀請華語流 行音樂天王王力宏，擔任隊史首位開球貴賓，隔日第二戰，再由「范范」范瑋琪接力登板，兩位歌壇男、女神，將在悍將第一個主題週「OPENING NIGHT」，獻上開球處女秀。

在1月中旬，中職去年總冠軍富邦悍將的開幕戰，選定新莊棒球場，今再確定開球嘉賓，首日由王力宏擔任，王力宏過去多次在媒體前表示，兒時在美國曾加入棒球隊，最愛的運動就是棒球，這次可以圓夢站上投手丘，穿著「Guardians」主場戰袍開球， 球迷不妨拭目以待天王巨星的左投英姿。

范瑋琪26日將首次到球場進行開球。(富邦提供)

另外「范范」范瑋琪，儘管即將進行世界巡迴演唱會， 但她在 26 日巡演空檔，將到新莊棒球場開球，成為富邦悍將隊史首位開球女神，一向愛子不離身的范范，將會和「黑人」陳建州，一同帶著最近 人氣話題十足的雙胞胎兒子「飛飛」、「翔翔」，到現場為悍將應援。

「飛翔兄弟」也會穿著球團精心設計的童裝亮相，為投手丘上的媽媽加油 打氣，可愛模樣肯定超吸睛！ 富邦悍將開幕週「OPENING NIGHT」，球團規畫一系列場內外活動和球 迷一起開心過周末，25 日起預計在新莊棒球場颳起藍色旋風。

(中時電子報)