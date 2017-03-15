魚販好有愛！送虱目魚給獨老加菜

愛心魚販蔡志賢（中）今捐出200多片虱目魚肚給獨居老人和邊緣戶。（呂妍庭攝）

嘉義縣樸子市魚販蔡志賢有感嘉縣老年人口比例全國最高，且有不少獨居老人乏人照顧，2個月前特地捐了150塊蒲燒虱目魚肚，委託文化里長楊石旭分送給當地的獨居老人和弱勢家庭，今15日又捐了200多片，市價上萬元的生鮮虱目魚肚給老人家和弱勢加菜。蔡志賢說，多數老人家因為節儉，鮮少買營養的食材，為幫老人家補健康，未來他還是會繼續送下去。

(中時)