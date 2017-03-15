放下手機、關掉電視，中市推德藝童年

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台中市府舉辦兒童節活動，不送禮物，改培養小朋友「帶得走」的能力。（盧金足攝）

台中市府舉辦兒童節活動，不送禮物，改培養小朋友「帶得走」的能力。（盧金足攝）

台中市國小學童過兒童節，教育局不送實質禮物，改送給小朋友「帶得走」的能力，舉辦模範健康兒童表揚大會及嘉年華、德育分享博覽會、走入社福機構關懷服務等，還有科博館、生態園區、農場、風景區提供免費或優惠的生活體驗營。

今年兒童節教育局以「德藝童年」為主題，推出一系列慶祝活動，副市長林依瑩表示，很多寓教於樂的活動，家長可以和孩子一同去體驗，透過課業以外的多元管道，培養孩子德育及才藝，健康生活對孩子們是很重要的學習，「放下手機、關掉電視，來參加兒童節系列活動！」

教育局長彭富源強調，兒童節活動，讓孩子的視野不只侷限在教科書，能從走進戶外、休閒場域實際體驗生活，培養知識面向以外的能力。

今年台中市的兒童節活動以「德藝童年」為主題，四大面向包括「德藝典範」、「藝饗視界」、「善藝關懷」、「創藝無限」，結合教育、文化、農業、觀旅、經發、社會等局處，提供兼具品德、美感、健康、快樂的兒童節活動，豐富學生的學習效能。

市府也補助偏鄉學校學生到國立自然科學博物館、國立美術館、台中國家歌劇院等，進行生活體驗營活動，並媒合學校至福利機構或團體，鼓勵學生進行公益關懷服務。

(中時)