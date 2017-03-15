腦出血如不定時炸彈 猛烈頭痛要當心

反串「小王爺」爆紅的資深藝人陳麗麗，昨因中風腦出血送醫急救不治。醫師提醒，突如其來的「爆炸性」頭痛，合併噁心、嘔吐或脖子痛、嘴角歪，都得當心是腦出血，應儘快就醫。

根據國健署統計，民國104年腦血管疾病高居10大死因第3名，奪走1萬1169條性命，平均每47分鐘就有1人死於腦中風，其中以 60至79歲是中風發生率最高的年齡層。

國泰醫院神經外科主治醫師蘇亦昌今天受訪時表示，腦中風分為缺血性和出血性腦中風，其中缺血性腦中風占2/3，陳麗麗的出血性腦中風則占約1/3，又稱「腦出血」，這類患者多數都是因高血壓引起。

出血性腦中風型態很多，出血的位置、出血量都影響著病情嚴重性，蘇亦昌說，腦部每個部位都有其掌管的功能，一旦血管破裂出血，該部位的功能就會喪失，出血範圍愈大，損害的功能也愈多。

他比喻，腦出血就像一個不定時炸彈，如果在太平洋爆炸，鄰近島嶼可能只會稍微晃動一下，但若是在市中心爆炸，傷亡的人數就會很多；因此，若出血位置剛好是控制手腳功能，那手腳可能就不會動了，但若出血位置正好在腦幹，可能就會影響呼吸等生命徵象。

蘇亦昌說，患者血壓愈高、出血的量也會愈大，因此控制高血壓相當重要，尤其是氣溫變化大的時候，更是中風好發的危險時期，平時一週可能只有1到2個腦中風，但上個月連2波低溫，平均2到3天就有一個腦中風。

腦中風危險因子除了天氣變化大，蘇亦昌提醒，有高血壓、心臟病史、正在服用抗凝血藥物、患有凝血功能不好的疾病，肝、腎臟不好或有血液疾病的民眾，都應特別當心。

腦出血其實有跡可循，蘇亦昌指出，除了要認真控制高血壓，如果突然有「爆炸性」頭痛，以前從未發生過，加上同時有噁心、嘔吐的感覺，或合併有脖子痛、手腳舉不起來、嘴角歪一邊等，都得當心是腦出血，應儘快就醫。1060315

(中央社)