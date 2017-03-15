涂善妮揭閃婚閃離 自認不適合婚姻
51歲演員涂善妮上節目「大腦先生」談起當年閃婚、閃離原因，坦言與前夫原打算「試婚」，被媒體報導後從兩個人的事變兩家人的事，並自認是不適合婚姻的人。
涂善妮曾演出電視劇「花系列」，晉升一線女星，演出超過50部作品，但在大紅大紫之際，毅然暫停拍攝，息影10年，近來才重返螢光幕。
擁有「凍齡」美貌的涂善妮，日前參加藝人胡瓜、唐綺陽（唐立淇）主持節目「大腦先生」，心理專家分析涂善妮自己不瞭解、別人卻看在眼裡的「盲目我」性格，是「3分鐘熱度」，人際關係及感情相處也是3分鐘熱度，涂善妮直呼「這個我承認」。
談起當年閃婚、閃離原因，涂善妮表示，剛好在32歲碰到認識4年的「那個人」，對方因本身移民問題，沒打算結婚，「他提議我們先結、等於說是試婚」。兩人那時想如果覺得不合適，把它撤掉就好，「我們兩個人自己的事自己知道就好」。
她說，後來結婚消息走漏被報導，「報了就變兩家人的事了，結婚請客的」，依當時台灣法律變正式結婚，「但最後結果就是試不成，所以不到1年就結束了」，媽媽前一陣子還說「妳有結過婚嗎？」
涂善妮坦言，「這10年很多時間我是獨處」，那段婚姻讓她感覺到不適合結婚，有太多想法、理想要完成，除非是個了解她的男人，可支持她，否則她無法當傳統在家輔助型的太太。1060315
(中央社)
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