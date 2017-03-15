呷飯不孤單！中市年底拚300處老人共餐據點
台中市推出老人共餐，解決老人民生問題，也可以在用餐時聊天交朋友，獲得長者熱烈回響，目前已成立200多處設有老人共餐服的社區照顧關懷據點，為持續擴點，社會局今年將追加1000萬元預算，希望年底達到300處目標，提升老人共餐服務能量。
「逗陣呷飯聊天不孤單！」社會局長呂建德說，為鼓勵長輩走出家中，市府與204處社區照顧關懷據點、11處宗教團體、3處大人食堂共同推動老人共餐服務，希望增加長輩參與社區活動的意願。
社會局除改善關懷據點共餐設備，考量衛生福利部社會及家庭署補助據點經費有限，訂定「台中市社區照顧關懷據點整合性補助實施計畫」，除據點餐飲補助，台中市也提供餐飲服務加值補助，以據點「服務天數」及「人次」為補助基準，補助金額由10元提高至20元，希望提升餐點品質。
市長林佳龍上任後推動「托老一條龍」，推動社區式預防照顧，讓長輩在社區照顧關懷據點終身學習，社會局統計，台中市目前獨居老人約2800多人，老人營養餐飲服務2011年僅服務825人，2016年底已成長近1500人，成長率75.64%。
市府強化「社區共餐倍增計畫」，鼓勵社區各組織辦理老人共餐，預計年底達到全市300個共餐點，除在山海屯市區建置五星級中央廚房設備，並與無飢餓網絡平台結合，讓弱勢老人就近取得餐食。
(中時)
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