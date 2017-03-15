名家視評》杜紫宸：台灣需要有競爭力的製造業

名家視評杜紫宸_台灣需要有競爭力的製造業（如畫面無法開啟 請按下面視頻）

名家視評杜紫宸_台灣需要有競爭力的製造業

國內有不少政治人物經常提出，台灣究竟要不要有製造產業？他們認為台灣應該走出「代工」，而發展「自有品牌」，前工業技術研究院知識經濟與競爭力研究中心主任杜紫宸認為，這是只要樹葉、陽光，卻不要根的假議題，台灣現在不但還要有製造業，而且是創造有競爭力的製造業。

杜紫宸認為，歐美日國家都在朝工業4.0的方向發展，而製造產業可以創造中產階層的就業機會，台灣處在產業改造的年代，究竟何去何從？請聽杜紫宸的分析視評。

(中時電子報)