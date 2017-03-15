雲林房屋稅調漲 98％房屋不受影響

我要評比

雲林縣新建房屋每年約2000幢，105年7 月1日後取得使用執照的房屋，依新的稅基課徵房屋稅。（周麗蘭攝）

5月將開徵房屋稅，各縣市從去年起調整稅基「房屋標準單價」，雲林縣也採用縣府建設處104年公告的「建築物工程造價標準表」為基準，重新計算房屋價值，105年7月1日以後新建的房屋適用，稅務局強調「98%房屋不受影響」。

房屋稅計算公式是「房屋標準單價X折舊率X地段率X面積X稅率」，其中房屋標準單價（稅基）、地段率是各縣市的調整重點，都會區哀鴻遍野。

雲林縣稅務局長張永靖指出，房屋標準單價從77年迄今未調，中央政府強力要求下不得不調，雲林縣找衝擊最小的標準，以建設處104年公告的「建築物工程造價標準表」計算，調幅約81%，比宜蘭調幅260%，台北市160%低很多。

以鋼筋水泥建造房屋為例，目前合理造價約每坪6萬元，雲林縣重新評定後，房屋標準單價是1坪1.8萬元，才市價3成而已。

張永靖表示，很多民眾擔心加稅，105年7月1 日以後新建、增建、改建的房屋才依新計算公式課稅，不溯及既往，亦即98%房屋不受影響，衝擊的戶數只有2%，增加稅額2000至3000萬元。

雲林縣房屋約17.6萬多戶，房屋總稅收約16億元，每年新買賣房屋約2000至2500戶，占總房屋數1.4%。

今年地段率也調整，以全縣為範圍，依繁榮、供需、交通、商業等因素，加乘80%至135%；張永靖表示，雲林縣的地段率調整衝擊不大，地段率提高的房屋數占0.3%至0.4%，增加稅收約500萬元至600萬元。

今年免繳房屋稅門檻降低，從房屋價值10萬元以下，降為10萬4000元，約2000戶受惠。

(中時)