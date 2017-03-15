重回十二大節慶 頭份四月八點燈辦桌
今年重回客委會客庄十二大節慶的「頭份四月八」，將以好客舞燈靚為主題，強調客庄好客人情味也融入舞燈靚概念，延續早期萬名食客湧入吃辦桌，熱愛表演頭份鄉親也將提花燈跳舞踩街，打造頭份市熱鬧精彩的四月八。
頭份四月八是頭份鄉親重要回憶之一，隨著時代轉變，早年鄉親盛情款待萬名食客與親友吃辦桌的盛況不復見。頭份市長徐定禎表示，由公部門規畫萬人辦桌、創意踩街花燈比賽等活動，期盼聚集親朋好友品嚐客家四炆四炒及在地美食，重現早年頭份四月八熱鬧氣氛。
4月29日由萬人吃辦桌揭開序幕，30日晚間重頭戲則是創意踩街花燈比賽，5月3日四月八當天，市公所將邀請多名客家歌手舉辦音樂會。
市公所表示，4月29日晚間的辦桌舉辦將席開142桌，認桌鄉親可邊吃辦桌，一邊欣賞社區精彩表演，即日起受理報名，每桌認桌費3000元，額滿為止。
4月30日晚間重頭戲踩街活動，市公所將選出30組團隊提花燈跳舞踩街，希望透過舞蹈結合花燈，呈現「舞燈靚」的繽紛熱鬧，打造頭份市成為台灣唯一非在元宵節提燈踩街的特殊客庄盛典。
(中時)
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