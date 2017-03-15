東河香丁節 18日北源村農會梅子加工廠登場
由台東縣東河鄉農會辦理的「崙西亞香丁節」，18日在東河鄉北源村農會梅子加工廠舉辦，除了有模範農民表揚以外，還有農特產品展售、香丁特賣會、原住民創意歌舞表演、香丁搾汁體驗、香丁搶搶滾體驗、香丁米蛋捲DIY、公仔彩繪DIY、晚崙西亞清潔濟DIY、勁歌熱舞表演、摸彩等。
東河鄉特產晚崙西亞橙又稱香丁，成熟期在2月至4月間，由於樹上結滿黃橙橙果實，同時也綻開了滿枝椏的潔白花朵及小果，可謂「二代同堂」。
晚崙西亞橙紅而多汁的果肉令人垂涎，濃郁的香氣，甜中帶點酸的風味卻是柳橙汁與其他柑桔均無法比美之處。
由於活動場地有限，而為了方便民眾參與，18日上午8至10時、中午12時至2時，在泰源東安宮備有大型停車場，並提供20人座巴士接駁。
東河鄉農會也於今天辦理106年香丁果品品鑑比賽，聘請台東區農改場、縣府農業處等單位擔任評審，結果由林燕隨奪冠，吳世山及湯崑森則分居2、3名。
(中時)
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