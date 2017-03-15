舞動生命奇蹟 助創世植物人安養、到宅服務
亦姬舞蹈團今天（15日）在創世基金會台中分院熱力演出，透過熱情與充滿生命力的舞蹈，期待喚醒植物人們生命的奇蹟，幫助募集創世植物人安養、到宅雙軌服務經費。
今年7月亦姬舞蹈團將代表台灣遠赴捷克參與「布拉格國際民俗藝術節」表演，團員們緊鑼密鼓準備之際，不忘熱心公益，精心準備民俗現代舞蹈，透過優美的身體線條與歌曲巧妙的結合，展現力與美的姿態。
在創世基金會台中分院表演《阮若打開心內門窗》等歌曲，歌詞中陳述對心愛的人的思念，創世基金會表示，「好像替植物人們表達對家人的思念之情」。
除了熱情舞蹈表演外，亦姬舞蹈團也邀請植物人壽星及其家屬慶祝生日，祝福植物人及家屬能平安健康。
創世基金會統計全台約有4000多名植物人，許多植物人家屬因為不捨，選擇在家自行照護家屬。每月不僅要負擔沉重的經濟壓力，更需日以繼夜地照顧，終日像個陀螺似的忙碌打轉，無法喘息。
30年來創世基金會，減輕6600名植物人家庭的負擔，台中院目前安養30名植物人，每月平均安養花費4至6萬元；到宅服務100人，每次到宅服務約花費1200元，每月安養、到宅雙軌服務經費約150萬到180萬元不等。
(中時)
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