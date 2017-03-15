日企加薪幅度4年最低 安倍經濟學吃鱉
日本企業陸續公布明年調薪幅度，多數企業加薪幅度創4年來新低，使日本首相安倍晉三力推的「安倍經濟學」遭遇重挫。安倍經濟學目的在於提振日本長期疲弱的經濟。
向來是其他公司調薪衡量指標的日本汽車大廠豐田每月將加薪1300日圓（11美元），不及去年的1500日圓。
豐田明年加薪幅度不及工會要求的一半，而且遠低於2015年的4000日圓。對月薪36萬日圓（3136美元）的豐田中階技術人員而言，薪資增幅為0.36%。
日本勞資雙方對薪資展開協商的年度春鬥結果，能看出企業信心及消費者支出能否增加，但今年的調薪幅度難以提供支出增加的動能。
日本總合研究所（JRI）首席經濟學家山田久表示：「薪資成長遠遠不足以加速經濟成長和通貨膨脹。」
儘管坐擁現金，日本企業卻不願加薪，原因在於憂心經濟前景、資金流向，以及美國總統川普的貿易政策可能傷害日本出口。
日本三菱電機、Panasonic等主要電子機械大廠都如同豐田，連續第2年調降薪資增幅，新年度將加薪1000日圓，不如2016年多1500日圓。
山田和其他分析師表示，整體而言，大企業自4月開始的會計年度加薪幅度約0.3%，為4年來新低。（譯者：中央社蔡佳伶）1060315
(中央社)
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