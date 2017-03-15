TPP陸接手？李克強沒把話說死的戰略

美國退出TPP後，中國大陸是否接手備受關注。大陸國務院總理李克強今天在未指名TPP的情況下強調態度開放，又說陸方「不會越俎代庖」，沒把話說死，似乎有意預留戰略空間。

過去幾年，美國主導的跨太平洋夥伴協定（TPP）和中國大陸力推的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）被視為是相互競爭的區域多邊自由貿易協定（FTA），而TPP又被認為有抑制中國大陸崛起的用意。

美國總統川普1月兌現競選承諾，簽署行政命令讓美國退出TPP，澳洲、智利等TPP成員國隨後邀請中國大陸參與。北京近期雖一再強調主張推進經濟全球化、貿易自由化，但對TPP的態度卻曖昧不明。

中國大陸外交部、商務部官員在川普當選及美國退出TPP後的記者會上，都僅含糊地說陸方對有利區域經貿整合的FTA持開放態度，並特別點名RCEP和亞太自由貿易區（FTAAP），不輕易把「TPP」說出口。

李克強今天在中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議閉幕後的年度中外記者會上回應相關問題，也「謹守」官方口徑，不在TPP成員國在智利集會且陸方代表出席之際有「太意外」的表態。

對外界猜測中國大陸可能接手美國推動TPP，李克強僅重申北京對「已經達成或者希望達成的一些區域貿易安排一直持開放態度，也樂見其成」，並說「只要是有利於貿易自由化的，我們都會去參與、去推進」。

這段答覆告一段落且口譯翻譯完畢後，李克強還「加碼解釋」說，中國大陸持開放態度且願推動的區域FTA是要「涉及中國的，有條件的」，「我們不會越俎代庖，不會超越區域去做不應是中國做的事情」。

值得注意的是，TPP原始簽約12個國家，不包含中國大陸。即使有分析認為TPP是針對中國大陸而來，但這是否符合「涉及中國」條件，仍有詮釋空間。

面對美國退出使TPP擱淺的態勢，中國大陸可盡快談成RCEP，納入不與RCEP重疊的TPP成員國；也可以不去管TPP，重起爐灶和這些國家談標準降低且對中國大陸更有利的區域多邊FTA。

在掌握選項的情況下，李克強今天的答覆不把話說死，反映北京一段時間以來以曖昧態度面對TPP，不輕易露出底牌以預留戰略空間的意圖。

此外，李克強今天在記者會上明確表示，中國大陸是全球化的受益者，但維護全球貿易自由化需要世界各國努力，意味美國退出TPP留下空缺，中國大陸即使補上，以現有實力能否抵抗逆全球化浪潮，仍有疑慮。

中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮受訪時說，TPP有針對大陸的意味，「搞不成的話，對中國戰略好」。但這也代表美國不再支持貿易自由化，不再是推進全球化的要角。

金燦榮說，美國從全球貿易體系領導位置後撤，使得國際社會對中國大陸抱有期待，但美國退出TPP仍有不確定因素要留意。

他提到，美國總統權力比中共總書記小，美國究竟是否真的「後撤」、能撤多遠，還有問號。此外，中國大陸以現有實力能否接手美國扛起自由貿易「大旗」也是未知數，北京才因此採取觀望態度。

值得注意的是，中國大陸雖應邀派拉美事務特別代表殷恆民前往智利參加TPP成員國集會，但中國大陸外交部發言人華春瑩13日已表明，殷恆民14至15日出席的是「亞太區域經濟一體化高級別對話會」，並非媒體報導的TPP會議。

李克強今天再被問到北京如何讓國際社會確信中國大陸致力推進自由貿易，不僅沒說「TPP」，還為中國大陸願推動的區域FTA劃定條件。北京現階段靜觀其變並淡化與TPP之間的關係，顯然是官方應答的主旋律。1060315

(中央社)