長輩健康就近照顧 屏東第1家巷弄長照站成立

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屏東縣第一個長照2.0社區整體照顧模式試辦計畫的C級巷弄長照站，15日在屏東市信和社區揭牌。（潘建志攝）

長照2.0中的C級巷弄長照站，可就近幫社區長者檢查健康狀況。（潘建志攝）

屏基的失智症整合照顧團隊，進到超商和民眾面對面，提供失智症衛教及篩檢、用藥安全、營養餐食諮詢等服務。（潘建志攝）

屏東縣第一個長照2.0社區整體照顧模式試辦計畫的C級巷弄長照站，15日在屏東市信和社區揭牌，未來將提供社區長者臨托、共餐、預防或延緩失能等服務。負責的屏東基督教醫院同時啟動失智症整合照顧團隊，讓社區長者及早發現並治療。

試辦計畫中，將成立1個A級社區整合型服務中心由屏基負責，1個B級複合型日間服務中心由永大多元照顧中心負責，另外成立4個C級巷弄長照站，包括屏東市的信和、崇蘭、大洲社區發展協會，及原住民全人發展協會負責。

屏基表示，所謂的C級巷弄長照站，是從原本的社區關懷據點升級，除了原有據點照顧社區長者的功能依舊存在，也由政府補助聘用專業照服員，提供長者各項服務，讓長者不用離開熟悉的家，能就近享受專業長照。

配合長照計畫屏基同時推動「失智症整合照護服務」，和7-11合作，醫院醫師、護理師、心理師、社工進到民眾最常光顧的超商，提供失智症衛教及篩檢、用藥安全、營養餐食諮詢等服務，及早發現失智症給予治療，已有多名患者因此得到改善。

屏基神經內科主任詹智鈞表示，台灣65歲以上失智症盛行率約8%，屏東等偏鄉高於平均值達14%，其中更有8成沒被發現。很多患者抗拒就醫，其實只要透過藥物治療，退化型失智症能有效控制並延緩。

他說，一般失智症檢查大約需要到醫院3、4次，花費將近2個月時間。屏基因此開辦記憶門診，簡化檢查流程，民眾一次就能完成所有檢查。醫院也提供諮詢專線08-736-8365，有需要民眾可多加利用。

(中時)