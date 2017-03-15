登月第一人阿姆斯壯 生平將拍成電影

阿波羅11號的組員，左起：阿姆斯壯、柯林斯、艾德林。(圖/NASA)

第一位登陸月球的太空人尼爾．阿姆斯壯(Neil Armstrong)的生平即將搬上大銀幕，目前確定由「樂來越愛你」(La La Land)的導演達米恩查澤雷(Damien Chazelle)來執導，飾演阿姆斯壯則是著名演員萊恩．葛斯林(Ryan Gosling)，他也正是「樂來越愛你」的男主角，目前電影暫定的映期是2018年10月12日。

「太空」科學報(Space.com)的報導，尼爾．阿姆斯壯可說是最受人所知的太空人，最大的生涯成就正是登月第一人。阿姆斯壯於2012年去世，享年82歲，他的生平小說《第一人》(First Man)是由傳記作家詹姆斯·漢斯(James Hansens)執筆，也將是電影的主要取材。

阿姆斯壯個傑出的飛行員與太空人，在韓戰期間是美國海軍戰鬥機飛行員，服役於艾塞克斯號航空母艦(CV-9 USS Essex)，駕駛F9F「豹」式戰機執行過對北韓的對地攻擊和偵察任務，離開軍隊先是就讀普渡大學（Purdue University），之後又在在南加州大學（USC）獲得了航空工程學碩士學位。在求學期間仍然想念飛行任務，申請進入愛德華空軍基地成為試飛員，駕駛過X-1、X-5、X-15等實驗機，也因此受到航太總署的注意，因此他成為多人太空任務「雙子星計畫」(Project Gemini)的組員，他參與過雙子星8號和11號，並且執行過太空漫步。

阿姆斯壯(右)，與電影版的飾演者萊恩葛斯林。(圖/Space.com)

阿姆斯壯的優秀表現使他成為登月任務阿波羅計畫的太空人，並且指定為第1次登月任務，也就是阿波羅11號的任務指揮官。在1969年7月20日，阿姆斯壯、「巴茲」愛德林(Buzz Aldrin)和麥可．柯林斯(Michael Collins)一同飛往月球，在3天之後，阿姆斯壯踏出那歷史的一步，並講出著名的登月名言：「這是個人的一小步，卻是人類的一大步」。據說阿姆斯壯與愛德林有討論過誰當登月第一人，可能是猜拳決定的。愛德林事後笑稱，如果由他第一位登月，他的台詞不會講的那麼有哲理，他會說：「我的天，我終於上月球了。」

阿波羅11號在月球上留有兩個地質儀器，一個是地震儀，另一個是測距反射鏡。地震儀在多年後已耗盡電力，而測距反射鏡現在仍然可以使用，天文學家可以用雷射對準反射鏡的座標，計算地球和月球的精確距離。

(中時電子報)