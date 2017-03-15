10年增加33萬患者 白內障矇住台灣人
剛獲APAO亞太眼科醫學會頒發「成就貢獻獎」的大學眼科醫師林鴻源表示，全世界造成失明的第1名肇因是白內障！未來5到10年白內障都是眼科的最大醫治項目，因為現在多了3C產品藍光的傷害，如果不及時診治白內障，將會衍生很多併發症。
根據衛生福利部統計，我國白內障患者於民國94年約有71萬6855人，截至民國104年則增至104萬9113人左右，10年間激增近5成、人數多達33萬2258人。可以同時解決老花、散光與近視或遠視的老花（屈光）白內障手術，每年以20％成長。
現在台灣社會屬於「高用眼」時代！眼科醫師鐘珮禎以前1個月診治2、3個白內障患者，現在1周就有2、3個。她強調，可將眼球水晶體比喻為相機，白內障就是讓鏡頭模糊！況且白內障無法藉由藥物回復，只能延緩惡化程度而已。
此外，台灣已步入高齡化社會，高血壓、高血脂與糖尿病已是現階段診療與預防的重點，眼科醫師林均昶認為，糖尿病人口占台灣人口總數8.4％，經常伴隨白內障、視網膜剝離等眼疾，而且糖尿病白內障初期多無徵兆，若放任不管，將會錯過黃金治療期。
鐘珮禎說：「至目前為止，合併人工水晶體植入是唯一有效的治療方法，若家中有人突然覺得視力持續模糊、色調改變或出現畏光、複視或半年內度數急速增加，都可能是白內障警訊。」
(中時)
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