in台南．無影藏 快來當文資擺渡人

2017「in台南．無影藏」台南市文化資產影像競賽即日起開始徵件。(曹婷婷攝)

來當擺渡人，挖掘「潛在的文化資產」！台南市文化資產管理處2015年首創以無形文化資產為主題的影像競賽，開啟台灣紀錄片競賽新頁，迴響熱烈，2017「in台南．無影藏」，拍攝主體不限已指定、登錄文化資產，鼓勵參賽者透過鏡頭挖掘心中「潛在的文化資產」。

台南市文資處處長林喬彬表示，「in台南‧無影藏」台南市文化資產影像競賽暨巡迴播映活動，號召全國「影像擺渡人」一起來台南，藉由影像展現台南文化資產的魅力與價值，用說故事的方式帶給觀影者不一樣的感動，也累積台南文化資產的影像記錄能量。

活動起跑記者會今天在大天后宮舉行，向全國各路影像拍攝好手廣發英雄帖，呼應「影像擺渡人」的主題，希望藉由媽祖在歷史上護佑千萬擺渡人的指標性意義，鼓舞參賽者成為文化資產的擺渡人。

林喬彬說，首屆參加的拍攝者在拍的過程，透過與匠師、藝師的互動，留下珍貴紀錄，本身就是一種擺渡的過程，首屆共有100多部影片參與，今年預期將有更多人加入行列。

「2017台南市文化資產影像競賽」徵件活動至6月30日，拍攝製作長度15分鐘內與文化資產相關的作品，即可報名，角逐總獎金45萬元、首獎金15萬元，20部入圍影片將於9月至全國北中南巡迴放映。

(中時)