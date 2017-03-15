中市西屯區公寓大廈管理實務講習

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讓民眾了解大廈管理相關規定並促進集合式住宅住戶互動交流，台中市西屯區公所訂於3月18日下午1時30分於公所7樓大禮堂舉行公寓大廈管理實務講習會，報名時間至17日下午5時止。

本次講習會，西屯區公所邀請物業管理學會理事長柯貴勝、消防設備師公會理事長蘇慶昌擔任講師，針對大樓管理相關新聞時事議題，以及管理委員會各項疑難問題。

例如委員會選任、公共空間佔用、能不能飼養寵物等問題，透過新聞畫面及理論，讓民眾具體了解公寓大廈管理有關規定及妥善處理爭議方法，及攸關生命財產安全的消防安全設備管理概要。

會後並由市府都市發展局相關人員列席座談會，進一步與市民交流。

西屯區長何國裕表示，西屯區位置緊鄰台中市政中心，公寓大廈數量為台中市之冠，因管理衍生的問題多且雜，希望藉由每年舉辦講習活動，增進與大樓住戶互動交流，未來並將持續推動公寓大廈有關政策與活動，與市民建立與保持良好溝通管道。

(中時)