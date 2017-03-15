經典賽返台敲定合約 王鏡銘、羅國龍都獲加薪
經典賽中華隊結束，各隊球員都回到各母隊，其中外野手羅國龍與投手王鏡銘，返台之後也正式跟統一獅球團敲定合約，羅國龍加薪10萬，來到24萬，王鏡銘月薪則是突破30萬大關。
羅國龍去年球季攻守成績大躍進，安打、打點、全壘打及打擊率成績，都創下個人生涯新高，還拿下個人生涯第一座外野金手套獎項，本屆經典賽也替補陽岱鋼的位置，入選披上國家隊戰袍，球團給予肯定，加薪百分之70，月薪從14萬來到24萬元。
同樣入選經典賽的投手王鏡銘，去年球及主要在獅隊擔任牛棚重要角色，拿下2勝3敗，中繼成功7及救援成功6，防禦率3.49，成績相當亮眼，球團也給予加薪6萬，來到31萬元。
另外投手廖文揚，今也宣布合約內容，加薪2.5萬，月薪來到21.5萬，也正式確定獅隊所有球員的合約都已敲定。
(中時電子報)
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