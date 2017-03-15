尋覓歷史足跡 中市西屯區公所徵集老照片

我要評比

台中市西屯區公所即日起至5月15日止舉行「筏現溪屯舊時光」徵求老照片活動，徵求80年代（含）以前西屯區自然景觀、人文歷史或在地生活相關影像的老照片，經評審獲選，將頒發300元等值商品券。

西屯區公所表示，活動希望透過舊照片畫面及文字的敘述，回顧並尋覓歷史演進脈絡，重現西屯往日記憶及足跡。照片內容以能辨識出西屯地區場景者為佳，並請附上約100字以內文字說明，如照片年代、拍攝地點、來源等，參加件數不限。收件時間至5月15日止，入選名單將於6月中旬在區公所官網、臉書公布。

(中時)