中市府改善廣昌公園 打造符合自然生態休憩
位於台中市西屯區港尾里的廣昌公園與鄰近的電力用地，因棲地環境不佳及園區步道規劃混亂，導致公園閒置；為此，台中市政府建設局規劃景觀改善工程，包括棲地改善、步道重整、危木移除及喬木修枝等，重塑環境空間，增加視覺景觀通透性，希望打造一座符合自然生態的休憩公園。
建設局長黃玉霖表示，廣昌公園及鄰近電力用地因植栽密度過高、樹距不足、內部陰暗，導致草地無法生長，也影響園內鳳凰木、台灣欒樹、阿勃勒、桃花心木、大葉山欖、蒲葵及4棵列管榕樹的成長。此外，公園步道系統規劃混亂，無法提供適當的通行安全與流暢性，公園呈現閒置狀態。
考量景觀營造應具整體性，且廣昌公園及鄰近的電力用地兩者密不可分，建設局編列84萬元經費，規劃一併辦理景觀改善工程，期望透過整體棲地改善、步道重整、既有危木移除及喬木修枝等作為，重塑環境空間美學，增加視覺景觀通透性，提升居民使用公園意願。
建設局指出，公園改善工程已於本月初完工。工程以「公園設施減量」為主軸，首先透過全區鬆土整地，改善土壤基層硬化及土壤廢棄雜物與石塊清除；並檢視園內喬灌木生長情形，進行疏枝健檢，移除受病害侵蝕嚴重的危木、枯倒木，釋放公園空間，增加透光率。
接著在列管榕樹周邊鋪設碎石，以簡易繩索圍籬圈圍，除增加視覺美感，也能保護根系不受人為踩踏壓迫，給予樹根足夠的伸展範圍。最後重新規劃公園步道，以仿木及碎石混合使用，鋪設友善舒適且貼近大自然的人行動線，並配合新步道重新配置照明系統，提高夜間使用的安全性，更於全區範圍內鋪撒木屑，打造可供居民休閒漫步的休憩公園。
(中時)
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