安以軒年賺2億家世顯赫 傳爹曾出手救吳宗憲
36歲安以軒今(15日)宣布閃婚成人妻，當年她以《鬥魚》、《下一站幸福》走紅，近年將事業重心放到大陸，推估年收入破2億，超會賺錢，也難怪她昔日因不願被說黏富商，和華誼兄弟總裁傳曖昧不了了之，而造成她獨立、豪爽個性主因，和坐擁「東區街王」的顯赫家世有重要關係。
本名吳玟靜的安以軒生在包租婆世家，奶奶是傳說中「東區吳媽媽」，是台北市東區大地主，忠孝東路四段一帶的茶街也是家族資產，產值至少兩億元，有東區街王之稱，安以軒剛出道時曾分享父親打趣叫她可在東區橫著走，她則幽默回應：「橫著走？萬一被車撞了怎麼辦？」
而安以軒的父親也是傳奇人物，傳聞安爸背景強大，安以軒拍攝《王牌天使》時，片場遇到流浪漢騷擾，是安爸相救，才讓女兒安心工作，2004年綜藝天王吳宗憲爆酒駕，傳聞安爸幫忙，才讓吳宗憲全身而退，事後雖警局否認關說，吳宗憲也駁斥：「根本就是亂寫」，但仍讓安以軒父親一時聲名大噪，許多媒體都爭相想挖安父的真實身分。
對於父親曾被傳是黑道，安以軒解釋爸爸其實經營的是保全公司，4歲父母離婚後，由父親與繼母帶大安以軒，她自律嚴謹，全來自父親的嚴格管教，學生時期被發現交了初戀男友，安爸便找上門在停車場訓話男方，還威脅安以軒上婦產科驗貞操，使安以軒長大後感情觀都極度小心，總要觀察觀察再觀察，才能確定對方是否是真命天子。
(中時電子報)
關鍵字：安以軒
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